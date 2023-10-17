Російська армія атакувала Херсонщину авіаційними бомбами. Є влучання у лікарню

Війська РФ за минулу добу здійснили 32 обстріли Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, під удар, зокрема, потрапила лікарня у Бериславі.

«Постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію. На щастя, без жертв», – повідомив Прокудін у Telegram.

Крім того, внаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Також війська РФ поцілили в декілька сіл регіону. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.

ДОПОВНЕНО Згодом Херсонська ОВА повідомила, що війська РФ у вівторок обстріляли селище поблизу Херсона. За попередньою інформацією, постраждав чоловік. У нього поранення ноги. Дані уточнюються.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.