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Російська армія атакувала Херсонщину авіаційними бомбами. Є влучання у лікарню

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини (фото ілюстративне)

Війська РФ за минулу добу здійснили 32 обстріли Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, під удар, зокрема, потрапила лікарня у Бериславі.

«Постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію. На щастя, без жертв», – повідомив Прокудін у Telegram.

Крім того, внаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Також війська РФ поцілили в декілька сіл регіону. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.

ДОПОВНЕНО Згодом Херсонська ОВА повідомила, що війська РФ у вівторок обстріляли селище поблизу Херсона. За попередньою інформацією, постраждав чоловік. У нього поранення ноги. Дані уточнюються.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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