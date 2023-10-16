П’ять російських літаків атакували Херсонщину – Прокудін

П’ять російських літаків атакували Херсонщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків СУ. За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району», – написав він у телеграмі.



Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.