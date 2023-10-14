Внаслідок чергового удару РФ по Бериславу загинула жінка – місцева влада

Російська армія вчергове завдала удару по Бериславу – про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 14 жовтня.

За його словами, артилерійський обстріл міста відбувся близько 16:30 і поцілив у житлові будинки.

«У цей час на балконі своєї квартири знаходилася 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці», – заявив Прокудін.

Читайте також: ОВА: зранку російські військові атакували Берислав, загинула жінка

За повідомленням обласної прокуратури, жінка зазнала осколкових поранень, несумісних із життям. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни, дані про інших потерпілих встановлюються.

Крім того, як додав голова ОВА, поблизу Нововознесенського 69-річний чоловік натрапив на міну-«розтяжку», наразі він у лікарні.

Російська армія також обстрілювала Берислав вранці 14 жовтня, тоді загинула 60-річна жінка.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.