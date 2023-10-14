Сили оборони відбили 15 атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом поточної доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 14 жовтня.

Обстановка на півночі залишається без суттєвих змін, російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з території Росії на Сіверському та Слобожанському напрямках.

За зведенням, Сили оборони відбили:

п’ять атак РФ на Куп’янському напрямку, а саме в районах Синьківки та Іванівки Харківської області

п’ять нападів на Лиманському напрямку – біля Макіївки Луганської області та Торського на Донеччині

на Авдіївському напрямку: вісім атак біля Авдіївки та ще сім атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області

10 атак російської армії поблизу Мар’їнки

Російські загарбники завдавали ударів, зокрема, по населених пунктах на Бахмутському напрямку та Шахтарському напрямках.

«На Запорізькому напрямку противник п’ять разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

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Сили оборони, додає штаб, продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Генштаб звітує про 12 авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і техніки, ще два – по зенітно-ракетних комплексах. Також ракетні війська, за зведенням, вразили пункт управління та два артилерійських засоби.