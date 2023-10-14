Росія хоче окупувати всю Донеччину до кінця року – очільник Авдіївської МВА

Військове керівництво РФ встановило нову дату «повної окупації» Донецької області, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі «Українського радіо».

«Вони (військове керівництво РФ – ред.) поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області», – заявив Барабаш.

За словами голови Авдіївської МВА, «російські військові розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів». Через це для них важливо «взяти висоти міста».

Водночас Авдіївку, як відзначив Барабаш, армія РФ «просто стирає з лиця землі».

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.