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Росія хоче окупувати всю Донеччину до кінця року – очільник Авдіївської МВА

Військове керівництво РФ встановило нові дату «повної окупації» Донецької області, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш

Військове керівництво РФ встановило нову дату «повної окупації» Донецької області, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі «Українського радіо».

«Вони (військове керівництво РФ – ред.) поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області», – заявив Барабаш.

За словами голови Авдіївської МВА, «російські військові розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів». Через це для них важливо «взяти висоти міста».

Водночас Авдіївку, як відзначив Барабаш, армія РФ «просто стирає з лиця землі».

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.

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