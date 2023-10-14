Сирський каже, що сили РФ хочуть оточити Куп’янськ

На Куп’янському напрямку поновився наступ армії РФ, зазначив командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник після завданих йому втрат за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої», – зазначив Сирський.

За словами генерала, головна мета армії РФ – «розгром українських військ, оточення Куп’янська та вихід на рубіж річки Оскіл».

«Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях», – додав він.

В Інституті вивчення війни писали про те, що російські війська 6 жовтня відновили наступ під Куп’янськом, але більшість російських підрозділів, які розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються небоєздатними.