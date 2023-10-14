Ситуація в Авдіївці: ніч минула без ракетних ударів, армія РФ намагається оточити місто – Барабаш

У ніч проти 14 жовтня в Авдіївці вперше після загострення ситуації не було ракетних ударів, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Дуже гаряче, дуже спекотно. Вже п’яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста. Намагається місто оточити. Все більше й більше нових сил накидають для реалізації своїх задач. Щодо міста – ніч більш-менш спокійно минула», – сказав він.

Барабаш наголосив, що відносне затишшя не стосується позицій захисників біля Авдіївки. Російські військові, за його словами, продовжують з півночі та півдня обстрілювати позиції, тривають стрілецькі бої. Начальник МВА каже, що армія РФ використовує все наявне озброєння – дрони, артилерію танки, РСЗВ, авіацію.

Барабаш також додав, що поки в Авдіївці не можуть проводити рятувально-пошукові роботи.

«Станом на ранок 14 жовтня в Авдіївці залишаються 1600 осіб, вчора (13 жовтня – ред.) вдалося евакуювати одну людину», – підсумував чиновник.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.