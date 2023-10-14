Нові дані Генштабу ЗСУ: за добу РФ втратила ще 970 військових, 9 танків та винищувач

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 286 890 своїх військових, 970 – за останню добу, повідомив вранці 14 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також оприлюднив нові дані про втрати РФ у техніці:

танків – 4940 (+9)

бойових броньованих машин – 9337 (+24)

артилерійських систем – 6833 (+26)

РСЗВ – 811

засобів ППО – 547 (+1)

літаків – 317 (+1)

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1)

крилатих ракет – 1531

кораблів/катерів – 20

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22)

спеціальної техніки – 971 (+4)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних, встановили імена понад 33 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.