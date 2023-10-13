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Кількість поранених через удар РФ по Покровську знову зросла

Руйнування через російський удар по Покровську, 13 жовтня 2023 року

Донецька обласна прокуратура повідомила про зростання до 24 числа поранених внаслідок російського удару по Покровську вранці 13 жовтня. Крім того, одна людина загинула.

«Потерпілим із контузіями, забоями, переламами й осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У Міністерстві внутрішніх справ раніше повідомляли, що серед поранених – дев’ять працівниць управління соціального захисту населення і дві відвідувачки, віком від 32 до 68 років.

За даними МВС, руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти і два багатоквартирних будинки.

Покровськ розташований на заході Донецької області неподалік від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Від Покровська до лінії фронту – кількадесят кілометрів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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