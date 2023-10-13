Сили РФ обстріляли Покровськ, є загиблий і багато поранених – Донецька ОДА

Російські військові зранку 13 жовтня обстріляли місто Покровськ на заході Донецької області, повідомила місцева влада.

«Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених. Пошкоджено дві будівлі. Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо. На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу», – ідеться в повідомленні Донецької ОДА.

Покровськ розташований на заході Донецької області неподалік від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Від Покровська до лінії фронту – кількадесят кілометрів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.