Армія Росії перекидає через Керч колону військової техніки – фото

Російські військові перекидають через Керч в окупованому Криму колону військової техніки.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, 13 жовтня низка військових КАМАЗів і тентованих довгомірів була зафіксована на перехресті біля центрального автовокзалу Керчі.

Колона російської військової техніки рухалася з боку морського порту в напрямку виїзду з міста.

Як повідомляли раніше Крим.Реалії, за повідомленнями місцевих жителів, російська армія активізувала перекидання військової техніки через Керч.

За повідомленнями очевидців, колони російської військової техніки, рухаючись Керчю, не дотримуються правил дорожнього руху і створюють аварійні ситуації.