Зеленський: «робота всіх у системі влади» спрямована на те, щоб пройти зиму та відповісти на удари РФ

Окрім надання ракет для Patriot, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте інші кроки для оборони України. Про це він заявив у вечірньому зверненні 13 жовтня.

«Окрема увага – захисту Одеси, усього нашого Півдня – від дунайських портів до портів Великої Одеси. Обговорили захист наших коридорів експорту в Чорному морі. Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки. І чітко підтримує те, що ми маємо зберегти й посилювати це наше значення», – заявив він.

Зеленський також додав, що в Одеському порту заслухав доповіді військових та урядовців щодо захисту української акваторії Чорного моря.

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Він також провів нараду щодо ситуації на Одещині з керівниками правоохоронних органів, представниками обласної влади та військовим керівництвом:

«Ключове – це, звичайно, підготовка до зими, захист енергетики, відновлення того, що було зруйновано російськими ударами. Я вдячний усім, хто працює, щоб наші люди були захищені. Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по Одесі, і по Одеському регіону, по містам області і усієї України – на це зараз спрямована робота всіх у системі влади та наших дипломатів. Буде більше захисту нашій державі».

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський відвідали Одесу 13 жовтня. В ході візиту Рютте анонсував надання Україні додаткових ракет для систем ППО Patriot, а також допомогу в отриманні патрульних катерів, щоб гарантувати безпеку «зернового коридору».