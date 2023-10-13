Підвищення ефективності ППО на Одещині обговорили на нараді за участі Зеленського – ОП

Президент України Володимир Зеленський здійснив 13 жовтня робочу поїздку на Одещину, де провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо безпекової ситуації в регіоні і забезпечення його життєдіяльності, повідомив Офіс голови держави.

За повідомленням, на нараді, зокрема, обговорили потреби системи протиповітряної оборони регіону для підвищення її ефективності на тлі російських обстрілів портової інфраструктури.

«Голова держави заслухав інформацію від голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера про підготовку до опалювального сезону, захист електричних підстанцій і функціонування портової інфраструктури. Було зазначено, що регіон готовий до зимового періоду, підготовлені котельні, тепломережі, об’єкти водопостачання, освітні заклади. Опрацьовано питання щодо забезпечення відповідних об’єктів генераторами і щодо захисту електропідстанцій», – йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа під час наради розповів про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство і дії України для запобігання цьому, а також про спеціальні операції в Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет.

Подробиць в Офісі президента не навели.

Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни.