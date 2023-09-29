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Румунія посилює ППО вздовж Дунаю на кордоні з Україною – Reuters

Російські війська завдали авіаудару по українському порту Рені, який розташований всього за 200 метрів через річку Дунай від Румунії.

Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл біля Дунаю, що межують з Україною, і додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела.

Поодинокі випадки приземлення частин безпілотників у Румунії підкреслюють «ризик непорозуміння між Росією та НАТО», що спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі, щоб захистити цивільне населення, сказали джерела.

Reuters зауважує, що ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на їхню територію.

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У листопаді минулого року ракета влучила в південний регіон Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Пізніше польська сторона заявила, що це була українська ракета.

Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни, зокрема вздовж Дунаю. Серед цілей були українські порти Ізмаїл і Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від румунської землі.


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