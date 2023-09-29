Румунія посилює ППО вздовж Дунаю на кордоні з Україною – Reuters

Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл біля Дунаю, що межують з Україною, і додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела.



Поодинокі випадки приземлення частин безпілотників у Румунії підкреслюють «ризик непорозуміння між Росією та НАТО», що спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі, щоб захистити цивільне населення, сказали джерела.



Reuters зауважує, що ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на їхню територію.

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У листопаді минулого року ракета влучила в південний регіон Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Пізніше польська сторона заявила, що це була українська ракета.

Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни, зокрема вздовж Дунаю. Серед цілей були українські порти Ізмаїл і Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від румунської землі.



