ЗМІ: міністр юстиції Польщі заявив, що ракета, яка впала в Пшеводуві, була українською

Ракета, що впала в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року, була українською, заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, повідомляють видання Onet та Польське радіо.



«Розслідування, проведене польською прокуратурою, дійшло висновку, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського чи російського виробництва. Що стосується місця пуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета», – повідомив Зьобро.

При цьому польський міністр висловив жаль через відсутність співпраці з українською стороною в цьому питанні.

«Я дуже шкодую про це, але такої співпраці в цьому питанні не було багато місяців. Я не думаю, що це рішення на рівні прокуратури. Я вважаю, що це рішення на високому політичному рівні української держави», – сказав Збігнєв Зьобро, якого цитує Onet.

Прокуратура Польщі зараз офіційно не оприлюднила результати розслідування. Раніше видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела, які знайомі з ходом розслідування, також повідомило, що польські експерти дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводуві, не могла бути випущена з Росії і, ймовірно, була українською.

Українська сторона наразі не реагувала на заяву Збігнєва Зьобро.

У листопаді 2022 року у результаті падіння ракети в польському селі Пшеводув загинули двоє людей. Про це стало відомо після масованої ракетної атаки Росії по Україні. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу поклали відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала атаку.

Влада України заявляла, що удару по Польщі завдала російська, а не українська ракета.

Росія заперечила, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону.