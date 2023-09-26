ЗМІ: польські експерти підтвердили, що ракета, яка впала в Пшеводуві, була українською

Польські експерти дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводуві в листопаді минулого року, не могла бути випущена з Росії і, ймовірно, була українською, пише Rzeczpospolita з посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування.

Прессекретар прокуратури підтвердив, що вони справді отримали висновок, але його зміст він не розголошував через конфіденційний характер. Речник додав, що відомство звернулося до України за юридичною допомогою і очікує на відповідь.

За даними видання, висновок слідчих нібито підготовлений на основі безлічі джерел та засекречених даних національних служб. Наразі офіційно в Польщі та Україні не розкривали деталей розслідування.

Як йдеться в повідомленні, ймовірно, це була зенітна ракета С-300 серії 5-В-55 (російського виробництва). Прокуратура нібито знає, з якого місця сил ППО України вона була запущена.

У листопаді 2022 року у результаті падіння ракети в польському селі Пшеводув загинули двоє людей. Про це стало відомо після масованої ракетної атаки Росії по Україні. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу поклали відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала атаку.

Влада України заявляла, що удару по Польщі завдала російська, а не українська ракета.

Росія заперечила, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону.

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