Інциденти на кшталт вибуху в Польщі можуть повторюватися, це «нова фаза війни» – президент Литви

Навіть країни, які не є учасницями повномасштабної війни Росії проти України, можуть страждати через неї – про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода зі участі «Голосу Америки».

Таким чином він прокоментував останній вибух у Польщі, який стався під час масованого російського удару по Україні.

«Я думаю, війна в Україні входить у нову фазу. І ця фаза означає, що навіть країни, які безпосередньо не залучені до цього конфлікту, можуть постраждати. І подібні інциденти можуть статися в майбутньому. На жаль, ми не можемо відкидати таку можливість. Можливо, у моїй країні, в Польщі та інших країнах східного флангу НАТО», – припустив він.

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Науседа вказав на те, що причиною подібних вибухів є самі російські ракетні удари по українській території, зокрема по цивільній інфраструктурі. При цьому такі удари відбуваються і на заході України, недалеко від її кордонів.

«Отже, ми маємо бути готові. По-перше, нам потрібні дуже чіткі дії НАТО. І я вважаю, що найкращі інструменти, які ми можемо використати в цій ситуації – це передусім посилити безпеку східного флангу шляхом надання додаткових систем ППО. І я говорю не тільки про системи ППО в НАТО, я говорю про систему оборони України», – підкреслив він.

Президент Литви вказав на те, що, попри запити України, Захід «дещо повільно надавав ці системи, відтак ми маємо цей інцидент», маючи на увазі вибух у Польщі.

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Крім того, він висловив стурбованість і станом протиповітряної оборони у власній країні:

«Ми пам’ятаємо, що на Мадридському саміті були дуже хороші рішення щодо передової оборони, щодо принципів ППО на східному фланзі. Але поки що ми маємо лише декларації, тепер нам потрібні практичні дії. І я думаю, що цей інцидент також призведе до дуже конкретних рішень щодо систем протиповітряної оборони в моїй країні. Ми наближаємося до саміту (НАТО – ред.) у Вільнюсі, і я дуже сподіваюся, що цей прогрес буде досягнутий до Вільнюського саміту».

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.