Українські фахівці вже працюють на місці падіння ракети у Польщі – Кулеба

Українські фахівці вже працюють на місці падіння ракети у польському Пшеводуві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«На місці трагедії у Пшеводуві, що сталася через ракетний терор Росії проти України, вже працюють українські фахівці. Я вдячний польській стороні за надання їм (українським фахівцям – ред.) доступу», – написав Кулеба у твіттері.



Він додав, що Україна та Польща «конструктивно та відкрито» співпрацюватимуть щодо цього інциденту.

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Раніше державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що українським експертам надали доступ до місця вибуху, спричиненого ракетою.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.