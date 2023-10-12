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У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»

Дмитро Плетенчук каже, що не може розповісти всіх деталей цього інциденту, але офіційно може підтвердити, що цей сторожовий корабель отримав пошкодження

Корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. Це офіційно підтвердив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Речник каже, що не може розповісти всіх деталей цього інциденту, але офіційно може підтвердити, що цей сторожовий корабель отримав пошкодження:

«Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є».

Речник ВМС уточнив, що «Павел Державин» є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою:

«Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель»


Раніше ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державін». Як повідомили телеграм-каналу «Крымский ветер» підписники, близько 10 години ранку було чутно звук вибуху. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк раніше зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте зауважила, що «все може бути».

В російському Міноборони ці дані не коментували.

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