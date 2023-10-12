У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»

Корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. Це офіційно підтвердив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Речник каже, що не може розповісти всіх деталей цього інциденту, але офіційно може підтвердити, що цей сторожовий корабель отримав пошкодження:

«Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є».

Речник ВМС уточнив, що «Павел Державин» є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою:



«Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель»



Раніше ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державін». Як повідомили телеграм-каналу «Крымский ветер» підписники, близько 10 години ранку було чутно звук вибуху. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк раніше зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте зауважила, що «все може бути».

В російському Міноборони ці дані не коментували.