Чи захопить РФ Куп’янськ? Буданов анонсує глобальну війну. «Павел Державин»: що з ним?

- Російські сили після тривалого затишшя знову відновили атаки на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, за даними ЗСУ, туди перекидають важку техніку та особовий склад. Наскільки ситуація на напрямку загрозлива – аналіз від українських військових.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Український президент Володимир Зеленський вперше наживо відвідав засідання «Рамштайн» і повертається з Брюсселя не з порожніми руками. Головні підсумки зустрічі Зеленського і міністрів оборони країн-союзників України.
- У наведенні вогню на село Гроза, що на Харківщині, СБУ підозрює двох рідних братів. Мовляв, після деокупації області вони втекли до Росії, а під час окупації співпрацювали з російськими військами. Що про них відомо?
- У НАТО кажуть, що українські удари по Чорноморському флоту Росії у вересні всерйоз обмежили його спроможності. Проте він досі може виконувати основні завдання воєнного часу. Що це за завдання та які загрози для України?
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