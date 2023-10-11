Зеленський розповів про підсумки зустрічей у Брюсселі

До зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі долучилися представники понад 50 країн – про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 жовтня.

«Міністри оборони, топові військові. Головний наш наголос – це посилення нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті. Артилерія, далекобійні системи. Вдячний усім партнерам за незмінну готовність допомагати нашій обороні. Міністр оборони України Умєров окреслив партнерам деталі наших пріоритетів», – сказав він.

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Зеленський додав, що зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном та новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Він назвав зустріч тривалою і «конкретною»:

«Чітко прозвучало, що Америка продовжить сталу та безперервну підтримку України необхідним для нашого захисту. Обговорили, як зараз, перед зимою, посилити наші можливості в захисті від російського терору – дронів і ракет».

Голова держави також повідомив, що мав «хорошу зустріч» із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, яка стосувалася оборонних пріоритетів України та її взаємодії з Альянсом.

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«Сьогодні відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, завтра відбудеться засідання міністрів оборони Альянсу. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів, над цілком конкретними речами, зокрема тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті, відвідував бригади на передовій», – додав Зеленський.

16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася в Брюсселі 11 жовтня. Президент Зеленський вперше взяв у ній участь офлайн.