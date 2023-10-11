Умєров про 16-й «Рамштайн»: є неочікувані зобов’язання

Україна отримала допомоги на пів мільярда доларів за підсумками 16-го засідання Контактної групи з питань оборони. Про це журналістам у Брюсселі заявив міністр оборони Рустем Умєров, уточнивши, що йдеться про усні зобов’язання, які «треба прораховувати», передає кореспондентка Радіо Свобода.

«У нас є зобов’язання і постачання. Із того, що ми бачимо із зобов’язань, то дуже багато того, чого ми не очікували. Є позитивні зобов’язання. Якщо говорити про постачання, то все ми отримуємо вчасно. Тобто і цю спроможність нарощуємо. Тобто зараз уже планування буде проходити на середньостроковий і довгостроковий (виміри – ред.) – те, що наші партнери хочуть з нами пропрацювати», – зазначив Умєров.

Україні, за словами Умєрова, потрібно більше систем протиповітряної оборони, важкого озброєння, боєприпасів.

«Маємо захищати наші міста, нашу інфраструктуру… З того, що ще важливо, майже на пів мільярда отримали допомоги – більшість це ППО, боєприпаси, підготовка до зими і Ф-16. І вже окремо йдуть по країнам», – підсумував Умеров.

11 жовтня, зокрема, стало відомо, що Фінляндія надасть Україні 19-ий пакет військової допомоги на 95 мільйонів євро.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час зустрічі «Рамштайн» сказав журналістам, що усвідомлює загрозу скорочення допомоги Заходу на тлі ескалації протистояння на Близькому Сході, приходу до влади більш лояльних до Росії сил у Словаччині та інших чинників.