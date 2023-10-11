США очолять коаліцію з розвитку українських Повітряних сил – Остін

США очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, створену в рамках Контактної групи з оборони України («Рамштайн»), повідомив після чергового засідання групи міністр оборони США Ллойд Остін.

Він нагадав, що члени Контактної групи об’єднуються в «коаліції можливостей», щоб зробити допомогу Україні в сфері безпеки гнучкішою.

«Деякі з цих коаліцій уже сформовані. Естонія і Люксембург очолять коаліцію, що фокусується на підтримці української IT-інфраструктури. Литва лідирує в наданні допомоги Україні у знешкодженні російських мін на українській території. І я з гордістю повідомляю, що Сполучені Штати знову виступлять, щоб допомогти очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил», – заявив Остін на брифінгу з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

За словами міністра, очолюючи цю коаліцію, США тісно координуватимуть свої дії з Україною й іншими партнерами, приділяючи особливу увагу розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

«Радий, що Данія і Нідерланди будуть разом із нами очолювати цю коаліцію. Я також із гордістю повідомляю, що США долучаться ще до кількох із цих коаліцій у міру їх формування найближчими тижнями, зокрема до тих, що зосереджені на українській протиповітряній обороні, бронетехніці й артилерії», – сказав Остін.

16-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» пройшла 11 жовтня у Брюсселі. Учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні та боєприпасах для України, а також «низці інших систем, які українця зараз потрібні». У цій зустрічі уперше взяв участь президент України Володимир Зеленський, на яку він прибув із неоголошеним раніше візитом до Бельгії. Відбулися його зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.