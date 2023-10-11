Удар по Грозі на Харківщині: СБУ каже, що встановила особи двох чоловіків, які навели російські ракети

Служба безпеки України заявляє, що «по гарячих слідах» встановила особи двох чоловіків, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.



Як пише у телеграмі пресслужба відомства, йдеться про двох місцевих жителів – 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата 23-річного Дмитра Мамона, які під час окупації частини Харківщини перейшли на бік російських загарбників.



«За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», іншого – «інспектором дорожньо-патрульної служби». Однак напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора», – повідомляють у спецслужбі.



За даними СБУ, ці чоловіки дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території, під прикриттям дружніх розмов та листувань у месенджері вони випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.



«Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок атаки обов’язково загинуть мирні жителі – їхні знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію», – повідомляють у СБУ.

За даними слідства, після отримання точної адреси та часу проведення поховання Володимир Мамон передав ці дані російським військам, цю інформацію вони використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М».



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, а дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни).

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За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За даними поліції, внаслідок ракетного удару загинули 53 людини, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи російський ракетний удар по кафе в селі Гроза Харківської області, заявив, що удар був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в них брали участь багато його спільників неонацистів». У поліції Харківщини ці його слова заперечили.