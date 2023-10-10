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Після удару РФ по Грозі повними сиротами залишилися шестеро дітей – Синєгубов

Раніше сьогодні у поліції повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза сягнула 53

Шестеро дітей залишилися повними сиротами внаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району Харківської області, завданого 5 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Шестеро дітей залишилися повними сиротами. Над цим наразі працюють наші соцслужби… Аналізуємо потреби, які є, тримаємо контакт із близькими, які є. Ну, і при необхідності застосуємо інститут усиновлення, тому що є велика кількість пропозицій від українських родин, які фактично готові надати дітям свою підтримку», – сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

Раніше сьогодні у поліції повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза сягнула 53. Там додали, що ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, і п’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар ракети, за деякими даними – «Іскандера», припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

Серед загиблих – син і вдова військового.

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