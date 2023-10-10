Після удару РФ по Грозі повними сиротами залишилися шестеро дітей – Синєгубов

Шестеро дітей залишилися повними сиротами внаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району Харківської області, завданого 5 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Шестеро дітей залишилися повними сиротами. Над цим наразі працюють наші соцслужби… Аналізуємо потреби, які є, тримаємо контакт із близькими, які є. Ну, і при необхідності застосуємо інститут усиновлення, тому що є велика кількість пропозицій від українських родин, які фактично готові надати дітям свою підтримку», – сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

Раніше сьогодні у поліції повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза сягнула 53. Там додали, що ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, і п’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар ракети, за деякими даними – «Іскандера», припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

Серед загиблих – син і вдова військового.