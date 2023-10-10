Число загиблих у Грозі сягнуло 53 і може зрости ще – поліція

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Купʼянського району Харківської області сягнула 53, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, і пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це, як повідомляє «Суспільне», 10 жовтня повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Ми ідентифікували станом на зараз 53 людини, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих – остаточна кількість може збільшитися», – сказав Болвінов.

Слідчий відзначив, що загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти.

«Усі заяви були відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. Пʼятеро нині зниклі безвісти», – додав Болвінов.

5 жовтня російські військові завдали удару по селу Гроза Купʼянського району Харківської області. Ракета, за деякими даними – «Іскандер», влучила по продуктовому магазину та кафе, де в цей момент відбувалися поминки по місцевому жителю, який служив у лавах ЗСУ. Унаслідок удару загинули 53 людини, ще пʼятеро вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих – син та вдова військового. Загалом у селі Гроза проживало 330 людей.

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