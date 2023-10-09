Удар РФ по Грозі на Харківщині: 5 людей вважаються зниклими

Тіла 49 загиблих внаслідок ракетного удару армії РФ по селу Гроза 5 жовтня вже ідентифікували, повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.



«Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 людей», – написав він у фейсбуці.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, через атаку 52 людей загинули.