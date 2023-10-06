Сили РФ могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові – прокуратура

Удар по кафе в селі Гроза, що у Харківській області, російські сили могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові. Таку версію в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») озвучив 6 жовтня Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Посадовець заявив, що для атаки російська армія використала цінну ракету.

«Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії. Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, можливо, дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого – жінки», – заявив речник.

На уточнення, чи могло бути можливим мотивом те, що російські сили вважали, що на цих поминках будуть українські військовослужбовці, Чубенко відповів ствердно. Саме через це, підтвердив речник, і міг бути точний удар в цю локацію.

«Так, так, саме через це. Саме як ви сказали», – сказав Чубенко.

Раніше в ефірі Радіо Свобода голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в лікарні померла ще одна людина і загальна кількість загиблих зросла до 52 людей.

На Харківщині триває триденна жалоба за загиблими в селі Гроза.