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Війна

Обстріл Харкова. Гроза: шукають навідника. Путін про Одесу. Виплати для ВПО скасують?

ООН до Росії: негайно припиніть атакувати цивільних
  • Обстріл Харкова: загинула дитина. Гроза: шукають навідника
За даними прокуратури, у селі Гроза Куп'янського району Харківської області, куди напередодні вцілили російські сили, проходили поминки після перепоховання українського військовослужбовця: серед загиблих його син і вдова. У нашій трансляції з'ясовуємо деталі події з правоохоронцями і владою.
  • Путін у «Валдаї»: чекаємо поки Захід перестане допомогами Україні
Путін на тлі удару російських військ по селу Гроза у Харківській області, де загинули 51 людина, заявив, що не Росія розпочинала війну проти України. І чекає, коли Захід припинить допомагати Києву. З цими заявами він виступив форумі «Валдай» у Сочі. Головні тези його промови аналізуємо з експертом.

Про це і не тільки у програмі Свобода. Ранок:

  • Зеленський у Гранаді
В іспанській Гранаді розпочинається неформальний саміт лідерів країн Євросоюзу. Серед запрошених гостей – Президент Зеленський.
Які головні посили зустрічі та чи результативними будуть перемовини українського президента для Києва?
  • Виплати для ВПО скасують?
Міністерство соціальної політики пише новий Соціальний кодекс і планує провести глобальне переформатування пільг.
Що це означатиме на практиці для тих, хто отримує допомогу – розпитаємо у міністерки соціальної політики України.
  • Lviv_BookForum
30-ий Міжнародний літературний фестиваль Lviv_BookForum триває у ці дні у Львові.
Хто з іноземних іменитих авторів попри повномасштабну війну приїхав до Львова і що читають українці під час війни?

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