Прокуратура: загиблий у Харкові хлопчик і поранене немовля – з однієї родини, їхні батьки – в лікарні

Ранковий російський удар по Харкову спричинив загибель 10-річного хлопчика і поранення 11-місячної дитини в одній родині, батьки також постраждали, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода. Ранок») речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Всього було два влучення. Одне на території Слобідського району, інше на території Київського району. На місці працюють оперативні служби. У Слобідському районі дістали з-під завалів тіло 10-річного хлопчика. До цього з-під завалів дістали поранену 11-місячну дитину. Ці обидві дитини з однієї сім’ї, їхні батьки зараз перебувають в лікарні. Також приблизно 20 людей отримали різного ступеню тілесні ушкодження, здебільшого це колото-різані рани від скла, цегли, каміння, закриті черепно-мозкові травми. Багатьох вже госпіталізовано», – наголосив речник прокуратури.

Раніше про російські удари по Харкову повідомили міський голова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода. Ранок») Синєгубов додав: «Харків прокинувся від двох потужних вибухів. Оскільки працівники поліції ідентифікували уламки – це були дві ракети типу «Іскандер». Одна ракета – майже центр міста, історична забудова, приватні будинки і багатоповерхівки. Інша ракета – також житлова забудова, влучили безпосередньо в житловий будинок, де загинула 10-річна дитина. Всього наразі ідентифіковано 23 людини, які звернулися за медичною допомогою, які є постраждалими від цих прильотів. Наразі Національна поліція і ДСНС працюють на місці, оскільки руйнування серйозні, маємо обійти кожну квартиру для того, щоб переконатися що там немає людей, яким не надано допомогу».

Голова ОВА також назвав обстріл «черговим терористичним актом», оскільки «жодних ознак присутності якихось військових частин чи формувань там немає». «Це просто центр міста Харкова, історична житлова забудова», – наголосив Синєгубов.

На Харківщині триває триденна жалоба, оголошена за жертвами російського ракетного обстрілу села Гроза, де на поминках загинули понад 50 людей.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.