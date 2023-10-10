Небензя в ООН пояснив убивство людей у селі Гроза

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи перед членами міжнародної організації, прокоментував ракетний удар російських військ по кафе в селі Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули десятки мирних жителів.

«У момент удару там відбувався похорон одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в них брали участь багато його спільників неонацистів. Не випадково на знімках, опублікованих у соцмережах відразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку», – заявив Небензя, не назвавши джерела озвученої їм інформації.

5 жовтня російські військові завдали удару по селу Гроза Купʼянського району Харківської області. Ракета, за деякими даними – «Іскандер», влучила по продуктовому магазину та кафе, де в цей момент відбувалися поминки по місцевому жителю, який служив у лавах ЗСУ. Унаслідок удару загинули 52 людини, ще пʼятеро вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих – син та вдова військового. Загалом у селі Гроза проживало 330 людей.

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