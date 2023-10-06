Послаблення підтримки України призведе до нових воєнних злочинів – Кулеба про удари по Харківщині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував удари по Харківській області вранці 6 жовтня і напередодні.

Йдеться про ракетний удар по селу Гроза, який спричинив загибель 52 людей, та ранковий удар по Харкову, через який загинули дитина та жінка з однієї родини.

«Обидва звірства доводять, що глобальна підтримка України має бути постійною та збільшуватися. Її послаблення призведе лише до збільшення кількості подібних воєнних злочинів», – заявив він.

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За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, через атаку 51 людина загинула і шестеро зазнали поранень.

Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста. Внаслідок цього загинули 10-річний хлопчик і його бабуся.