Синєгубов: у Харкові знайшли тіло другої загиблої внаслідок ранкового удару

На місці російського ракетного удару в Харкові знайшли тіло другої загиблої, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки – бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата», – написав він у своєму Телеграмі.

Загалом наразі відомо про 28 постраждалих, додав голова області. Роботи з розбору завалів тривають.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, з 28 поранених внаслідок удару 12 госпіталізовані.

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Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав обстріл «черговим терористичним актом», оскільки «жодних ознак присутності якихось військових частин чи формувань там немає».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.