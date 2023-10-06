Двоє людей загинули через обстріли Херсонщини за добу – обласна влада

Російські війська обстріляли Херонську область 78 разів за попередню добу, випустивши 330 снарядів з різних видів зброї, повідомив голова області Олександр Прокудін.

«Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири – дістали поранення», – заявив він.

Напередодні російські війська влучили, поміж іншого, у медичний заклад у Бериславі. Двоє медичних працівників зазнали поранень.

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Крім того, двоє людей були поранені внаслідок російської агресії у Донецькій області, заявив виконувач обов’язків голови ОВА Ігор Мороз.

За його повідомленням, російські війська завдали удару по Новоукраїнці фосфорними боєприпасами.

«На Донецькому напрямку одна людина поранена у Новомихайлівці Мар’їнської громади, під обстрілами Красногорівка, Зоряне, Катеринівка і Єлизаветівка. Напередодні ввечері під обстріл потрапив приватний сектор Курахівки. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. На Горлівському напрямку одна людина поранена і два будинки пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади», – йдеться в повідомленні.

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Обстрілів також зазнавали Костянтинівська, Торецька, Часовоярська, Соледарська, Званівська громади та Сіверськ. Обласна влада повідомляє про пошкоджені будинки в низці населених пунктів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.