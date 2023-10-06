«10 років йому було» – Зеленський висловив співчуття родичам загиблого у Харкові хлопчика

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення з Харкова, де внаслідок ранкового обстрілу 6 жовтня загинула одна людина, поранені, за останніми даними, 27.

«Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. 10 років йому було... Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям», – написав Зеленський у соцмережах.

Він також висловив подяку українським військовим, які «попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України». «Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор», – наголосив глава держави.

Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав обстріл «черговим терористичним актом», оскільки «жодних ознак присутності якихось військових частин чи формувань там немає». «Це просто центр міста Харкова, історична житлова забудова», – наголосив Синєгубов.