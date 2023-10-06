Нічний російський удар по Подунав’ю пошкодив зерносховища та вантажівки

Російський удар по Одещині вночі 6 жовтня поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру над Дунаєм – про це заявив Офіс генерального прокурора.

«Пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт – вигоріло дев’ять вантажівок. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Прокурори працюють на місці подій разом зі слідчими.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на 9:30 ранку ліквідація наслідків ударів у Подунав’ї тривала. При цьому пожежу вже загасили:

«Вогнеборці ліквідували пожежу. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Від ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 19 вогнеборців, від місцевої пожежної команди — 2 одиниці техніки та 4 фахівця».

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив раніше, що над областю збили три безпілотники Shahed-131/136.

Пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області вже зупиняв свою роботу через нічну атаку з боку російських військ 26 вересня.

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські війська здійснили атаку з мису Чауда в окупованому Криму ударними безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили звітують про збиття 25 із 33 дронів.