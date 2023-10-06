МЗС Австрії викликало російського посла через удар РФ по селу на Харківщині

Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що викликало посла Росії після удару по селу Гроза в Харківській області – про це відомство повідомило 6 жовтня.

«Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашню жахливу ракетну атаку села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів», – йдеться в заяві.

Австрійське відомство вказало на те, що атаки на цивільне населення є воєнним злочином, а винні «мають нести відповідальність».

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Посольство Росії відреагувало на виклик, вчергове заперечивши причетність російської армії до атак на цивільне населення в Україні.

Водночас не тільки українські правоохоронці, а й міжнародні правозахисні організації неодноразово покладали на Росію відповідальність за воєнні злочини в Україні, в тому числі тортури цивільних та ракетні удари.

Російські війська завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня. В ефірі Радіо Свобода голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в лікарні померла ще одна людина і загальна кількість загиблих зросла до 52 людей.

На Харківщині триває триденна жалоба за загиблими в селі Гроза.