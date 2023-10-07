На Харківщині ідентифікували тіла 48 жертв удару по кафе у селі Гроза

У Харківській області ідентифікували тіла 48 загиблих внаслідок ракетного удару армії РФ по селу Гроза, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE», – поінформував Болвінов.

Він наголосив, що «російська ракета понівечила людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки фрагментів тіл загиблих, всі вони ретельно досліджуються».

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, через атаку 52 людей загинули.

Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста. Внаслідок цього загинули 10-річний хлопчик і його бабуся.