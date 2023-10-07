США стурбовані імовірним виходом РФ із договору про заборону ядерних випробувань – Reuters

У Державному департаменті США стурбовані заявами представників Росії, що Москва збирається відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, повідомляє Reuters.

«Такий крок будь-якої держави-учасниці, зроблений без необхідності, ставить під загрозу глобальну норму, яка забороняє ядерні випробування», – заявив представник відомства.

Таким чином, у зовнішньополітичному відомстві США відреагували на слова російського представника при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. 6 жовтня він написав у своєму телеграм-каналі, що Росія планує відкликати ратифікацію згаданого договору.

«Мета полягає в тому, щоб бути на рівних зі США, які підписали договір, але не ратифікували. Відкликання не означає наміру відновити ядерні випробування», – додав він.

У Держдепартаменті закликали Росію досягти «рівного становища» зі США, «не вдаючись до контролю над озброєннями та безвідповідальної ядерної риторики у безуспішних спробах змусити інші держави».

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було схвалений 1996 року Генеральною асамблеєю ООН. Росія ратифікувала документ, а США та Китай – ні. Востаннє ядерні випробування Росія та США проводили 1990-го та 1992 року відповідно.

Рада Державної думи на найближчому засіданні обговорить питання про відкликання ратифікації договору, заявив 6 жовтня речник нижньої палати російського парламенту Вʼячеслав Володін.