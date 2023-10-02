Астана повідомила про ведення списку осіб, які негативно висловлюються про Казахстан. Їм забороняють в’їзд у країну

Уряд Казахстану веде список небажаних осіб, які негативно висловлюються про країну. Про це, як передає Казахська служба Радіо Свобода (Радіо Азаттик), повідомив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

За його словами, авторам негативних висловлювань про Казахстан буде заборонено в’їзд у країну.

«Ми цей список ведемо, але це робочий список, і ми його не розголошуватимемо. Число теж не можу назвати», – сказав Смадіяров.

У червні 2022 року МЗС Казахстану вже повідомляло про існування списку небажаних для в’їзду в Казахстан осіб. Йшлося про те, що у цьому списку є «терористи та інші особи зі схожої категорії». Детальної відповіді про перелік осіб у списку від влади не було. У МЗС тоді повідомили, що до списку потрапив Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян, обоє є відомими російськими пропагандистами.