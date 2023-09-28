Токаєв: Казахстан не має побоювань щодо територіальних претензій з боку Росії, санкцій дотримуватиметься

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не має побоювань щодо територіальних претензій з боку Росії. Про це, як повідомляє Казахстанська служба Радіо Свобода (Радіо Азаттик), він заявив в перебігу візиту до Німеччини.

«Кордон між Росією та Казахстаном був делімітований і значною мірою демаркований. Підтверджено та ратифіковано парламентами двох країн. Тому будь-яких побоювань щодо територіальних претензій з боку Росії ми не маємо», – сказав Токаєв.

Він зазначив, що Казахстан «однозначно» дотримуватиметься санкційного режиму щодо Росії.

«Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму. І будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не має бути», – сказав Токаєв, який 28 вересня прибув до Німеччини з офіційним візитом.

Росія стала останньою з прикордонних країн, з якою Казахстан погодив свої кордони: договір про делімітацію було підписано 2005 року. Проте фактично демаркація кордону із Росією все ще вважається незавершеною.

У лютому 2023 року Прикордонна служба Казахстану повідомила, що на сході країни на ділянці 300 кілометрів ще не встановлені точки кордону з Росією.

Процес демаркації відбувається на тлі заяв окремих російських політиків із територіальними претензіями на адресу Казахстану. Зокрема після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну нерідко звучать провокаційні висловлювання російських діячів, в яких казахстанці вбачають зазіхання на територіальну цілісність країни.

Казахстансько-російський кордон – найдовший безперервний сухопутний кордон у світі (7500 кілометрів).