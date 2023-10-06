Росія відкличе ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань – голова Держдуми

Рада Державної думи Росії на найближчому засіданні обговорить питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про це написав у телеграмі голова Держдуми Вʼячеслав Володін. З його слів випливає, що ратифікацію буде відкликано: за словами Володіна, це «відповідає національним інтересам».

Володін послався на виступ президента РФ Володимира Путіна на засіданні дискусійного клубу «Валдай». 5 жовтня на цьому засіданні Путін сказав, що немає потреби змінювати ядерну доктрину Росії, але можна подумати про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань, оскільки США не ратифікували цей договір. Остаточне рішення, за словами Путіна, за Держдумою.

Більшість у Думі має владна партія «Єдина Росія», решта фракцій теж підтримує зовнішню політику Путіна. Щодо зовнішньополітичних питань проти не голосує практично ніхто.

Володін обґрунтував необхідність скасування ратифікації твердженням про те, що «Вашингтон та Брюссель розвʼязали проти нашої країни війну».

Від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну різні прокремлівські політики та громадські діячі, а іноді й самі представники влади, заявляють про можливість застосування Росією ядерної зброї або щонайменше про відновлення ядерних випробувань. Нещодавно увагу привернули висловлювання друга Путіна, голови «Курчатовського інституту» Михайла Ковальчука, який запропонував випробувати ядерну зброю на Новій Землі (де проводилися вибухи за радянських часів), а також очільниці RT Маргарити Симоньян, яка запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений 50-ю сесією Генеральної асамблеї ООН у 1996 році. Він не набрав чинності, оскільки його не підписали багато країн. Серед ядерних держав Індія, Пакистан та КНДР не підписали договір, а США та Китай підписали, але не ратифікували.

У Росії ядерних випробувань, повʼязаних із вибухом реального ядерного заряду, не проводилося. У СРСР останнє випробування було проведено 1990 року. У лютому 2023 року Володимир Путін говорив, що Росія не відновлюватиме ядерні випробування, якщо їх не відновлять США.