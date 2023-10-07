У селі Біленьке внаслідок обстрілу сил РФ загинули двоє людей – Запорізька ОВА

Село Біленьке в Запорізькому районі обстріляли з ракетних систем залпового вогню касетними снарядами. Загинула жінка, двоє людей постраждали, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко. Він звинуватив в атаці російську армію.

Як розповіли у ДСНС по Запорізькій області, російська армія обстріляла село близько 07:45 ранку 7 жовтня. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять приватних будинків.

Доповнення: після 12:00 у ДСНС повідомили, що під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.