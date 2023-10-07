На фронті за добу відбулося 34 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, наступ у напрямку Мелітополя та Бахмута, ідеться в ранковому зведенні Генштабу 7 жовтня.

«Протягом доби 6 жовтня відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав загалом три ракетних, 67 авіаційних ударів, здійснив 46 атак із ракетних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних цілях по Україні. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

За цими даними, 6 жовтня українська авіація завдала 13 авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки, а також три авіаудари по зенітно-ракетних системах противника, а ракетні війська уразили командний пункт, зенітно-ракетну систему, одне зосередження військ, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем противника.

