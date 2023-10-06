На Сумщині внаслідок вибуху загинув підліток – поліція

На Сумщині 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у домогосподарстві, повідомили «Суспільному» в Головному управлінні національної поліції області.

За даними правоохоронців, в домоволодінні, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син перебував на подвір’ї та розбирав рибацькі сітки. У цей час пролунав вибух.

Жінка, вибігши на подвір’я побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували до медичного закладу, додали правоохоронці.

За попередніми даними, в руках у підлітка зірвався невідомий вибуховий предмет. Хлопець помер у лікарні.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.