У Київській області на міні підірвалися троє людей – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у селі Макарів Бучанського району Київської області на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада районних електричних мереж.

«Одного громадянина у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє – від госпіталізації відмовилися», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок підриву також пошкоджено два автомобілі – «ГАЗ 53» і Volkswagen.

Київщина була звільнена від російських військ у квітні минулого року. У регіонах, які були під окупацією, місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.