Йде бій у Бєлгородській області РФ? Легіон «Свобода Росії» заявляє, що знову воює

Легіон «Свобода Росії» заявив у своєму телеграм-каналі вдень 28 вересня, що його групи знову прорвалися на територію Бєлгородської області РФ.

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«Серед Легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову (представник Міноборони РФ Ігор Конашенков – ред.). Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни», – йдеться у повідомленні.

В Легіоні «Свобода Росії» зазначили, що просто зараз на території Росії триває бій, але деталі пообіцяли розповісти згодом.

А в оперштабі Бєлгородської області напередодні повідомили про прикордонний бій між російськими прикордонниками та «українською ДРГ». За даними штабу, перестрілка сталася в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено – причому у Старосіллі вже ніхто не живе через близькість кордону з Україною та постійні обстріли.

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«Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» – підрозділи у складі ЗСУ, які нібито складаються лише з громадян РФ – вже здійснювали рейди до Бєлгородської області у травні та червні 2023 року.

Нібито захопивши кілька населених пунктів поблизу великого міста Шебекіно, вони відступили – у підрозділах заявляли, що без втрат. Після цього влада регіону заявила про мінування прикордонної з Україною смуги та створення власних сил тероборони.

Головні питання випуску:

Що зараз відбувається на території Бєлгородської області РФ, куди нібито знову прорвався Легіон «Свобода Росії»?

Як влада області відреагує на новий можливий успіх російських диверсантів?

Чи допомагають такі рейди ЗСУ звільняти територію України?