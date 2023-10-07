Сили РФ атакували Одещину ракетами, є поранені

Уночі 7 жовтня російські військові атакували ракетами «Онікс» Одеську область, зафіксовані влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджені будинки. Про це повідомили Сили оборони півдня та голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами очільника області, поранень від уламків скла зазнали четверо людей, їм надана необхідна допомога

«Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулося в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні і в зерносховище припортової інфраструктури», – вказують військові.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.