Влада Полтавщини підтвердила вибух у Миргороді

У Полтавській обласній військовій адміністрації підтвердили вибух у Миргородському районі під час повітряної тривоги в ніч проти 7 жовтня.

Голова ОВА Дмитро Лунін каже, що «інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з’ясовується. Попередньо без постраждалих».

Пізно ввечері 6 жовтня Повітряні сили ЗСУ попередили жителів кількох областей України про ракетну небезпеку.

У Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях лунала повітряна тривога. Місцевих жителів просили перебувати в укриттях до відбою.

Згодом моніторингові канали повідомили про ймовірний запуск балістичної ракети «Іскандер» у напрямку Миргорода на Полтавщині. У місті пролунали вибухи.

О 0.11 надійшло повідомлення про відбій повітряної тривоги в тих областях, де її оголошували.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.