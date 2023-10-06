У Севастополі лунала повітряна тривога: Развожаєв каже про «відбиття атаки повітряних цілей»

У Севастополі оголошували повітряну тривогу, підконтрольний Росії голова міста в окупованому Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито «відбиття атаки повітряних цілей».

Відомо, що близько 22:44 в місті почала лунати повітряна тривога, а російські пібліки повідомляли про нібито «ракетну небезпеку». До того ж, по невідомій причині були знеструмлені райони Кореїз, Гаспра и Лівадія.

Пізніше Развожаєв заявив, що «в місті відпрацювала система ППО».

«За попередніми даними, відбита атака повітряних цілей зі сторони моря», – заявив він, не надавши подробиць.

Редакція поки що не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Раніше у Севастополі оголосили повітряну тривогу, повідомляв кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Кримські телеграм-канали також писали про звук вибуху. У Севастополі зупинив рух морський і наземний громадський транспорт.

У місцевих пабліках останнім часом почали з’являтися масові скарги на відсутність доступу до укриття і поганий звук сирен у деяких районах Севастополя. Після чого Развожаєв визнав, що укриття в Севастополі не готові до «реалій» війни.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.